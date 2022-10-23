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Леклер + 10 позиций, Окон на пит-лейн: порядок пилотов на стартовой решетке Гран-при США

Определилось, кто и с какого места начнет заезд в Америке.
Вчера, 21:38
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images
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В воскресенье, 23 октября, в Остине на автодроме "Трасса Америк" состоится Гран-при США.

По результатам квалификации с первого стартового ряда поедут Карлос Сайнс, завоевавший поул, и Макс Ферстаппен. Шарль Леклер, показавший второе время, потеряет 10 позиций из-за замены ДВС и турбины.

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К тому же под штраф попали Фернандо Алонсо, Серхио Перес, Гуаньюй Чжоу и Юки Цунода - каждый переместится на 5 стартовых мест вниз по решетке. Эстебан Окон начнет гонку вовсе с пит-лейна за нарушения правил закрытого парка.

Стартовая решетка Гран-при США:

1. Карлос Сайнс (Феррари);
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
3. Льюис Хэмилтон (Мерседес);
4.Джордж Расселл (Мерседес);
5. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
6. Ландо Норрис (МакЛарен);
7. Валттери Боттас (Альфа Ромео);
8. Алекс Албон (Уильямс);
9. Серхио Перес (Ред Булл);
10. Себастьян Феттель (Астон Мартин);
11. Пьер Гасли (Альфа Таури);
12. Шарль Леклер (Феррари);
13. Кевин Магнуссен (Хаас);
14. Фернандо Алонсо (Альпин);
15. Даниэль Риккардо (МакЛарен);
16. Мик Шумахер (Хаас);
17. Николас Латифи (Уильямс);
18. Гуаньюй Чжоу (Альфа Ромео);
19. Юки Цунода (Альфа Таури);
Пит-лейн: Эстебан Окон (Альпин).

Напомним, что Гран-при США начнется в 22:00 по киевскому времени. По итогам заезда Ред Булл может завоевать кубок Конструкторов.

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