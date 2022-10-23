"Чуть не прослезился": Вольфф посмеялся над речью Хорнера о невиновности Ред Булл

Соперничество между Тото Вольффом и Кристианом Хорнером возродилось, и два руководителя команд снова вступили в словесную войну.

Хорнер во время своего выступления на пресс-конференции страстно ответил на вопросы, категорически отвергнув "публичные обвинения", выдвинутые другими командами в отношении Ред Булл и нарушения лимита бюджета.

Однако его речь не произвела впечатления на Вольффа.

"Я чуть не прослезился, когда услышал это (речь Хорнера)", - цитирует Вольффа Sports Illustrated. "Факты таковы, что девять из десяти команд остались под потолком расходов, а одна команда утверждает, что тратила деньги на то, что никак не связано с повышением производительности".

"Мы (Мерседес) тоже думали о том, сколько бутербродов мы даем людям и как мы справляемся с различными другими затратами. Это немного похоже на реверсивную психологию: кто жертва? И я считаю, что жертвами являются девять команд".

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Ранее Ред Булл заявил, что предполагаемый перерасход связан с кейтерингом, а не болидом.