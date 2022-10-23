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Автоспорт

Риккардо вернётся в Ред Булл ради роли резервного пилота

Даниэль, как минимум, один сезон будет помогать своей бывшей команде на симуляторе.
Сегодня, 17:44
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images
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Во время квалификации Гран-при США, которую выиграл Карлос Сайнс, комментатор Sky Sports Дэвид Крофт и корреспондент Тед Кравиц сообщили новость о будущем Даниэля Риккардо.

Так, по словам Кравица и Крофта, Дэн вернется в Ред Булл, где станет резервным пилотом "быков" в следующем сезоне. При этом Риккардо признался, что пока что ничего официально не подписано, но переговоры ведутся.

Напомним, что Даниэль Риккардо выступал за австрийскую команду в период с 2014 по 2018 года. После того, как команда решила делать ставку на Макса Ферстаппена, 33-летний гонщик ушел в Рено, а спустя два года вновь сменил команду - на этот раз ради МакЛарена.

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Место австралийца в МакЛарен в 2023 году займет его соотечественник Оскар Пиастри, а недавно стало известно, что в пелотоне осталось всего одно свободное место. Риккардо заявлял, что готов к пропуску следующего сезона

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл Гран-при США Даниэль Риккардо
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