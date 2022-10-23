Ушел из жизни основатель и владелец компании Ред Булл Дитрих Матешиц

Скончался австрийский бизнесмен, основатель и владелец компании Ред Булл Дитрих Матешиц.

Как сообщает Autosport, он ушел из жизни в возрасте 78 лет после серьезной и продолжительной болезни.

Концерн Матешица является владельцем двух команд Формулы 1 - Ред Булл и Альфа Таури (ранее Торо Россо). Также он поддерживал другие направления автоспорта - NASCAR, чемпионат мира по ралли, ралли Дакар.

Компании также принадлежат четыре футбольных клуба - РБ Лейпциг, РБ Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз и Ред Булл Бразил.

Кроме того, Ред Булл поддерживал развитие экстремальных видов спорта.