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Автоспорт

Ушел из жизни основатель и владелец компании Ред Булл Дитрих Матешиц

Концерну австрийского бизнесмена принадлежат команды Формулы 1 и футбольные клубы.
Сегодня, 12:31
Дитрих Матешиц / Getty Images
Дитрих Матешиц / Getty Images
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Скончался австрийский бизнесмен, основатель и владелец компании Ред Булл Дитрих Матешиц.

Как сообщает Autosport, он ушел из жизни в возрасте 78 лет после серьезной и продолжительной болезни.

Концерн Матешица является владельцем двух команд Формулы 1 - Ред Булл и Альфа Таури (ранее Торо Россо). Также он поддерживал другие направления автоспорта - NASCAR, чемпионат мира по ралли, ралли Дакар.

Компании также принадлежат четыре футбольных клуба - РБ Лейпциг, РБ Зальцбург, Нью-Йорк Ред Буллз и Ред Булл Бразил.

Кроме того, Ред Булл поддерживал развитие экстремальных видов спорта.

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