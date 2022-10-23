Сайнс завоевал поул Гран-при США, Ферстаппен будет стартовать вторым

Вашему вниманию результаты квалификации на трассе Америк в Остине.

В ночь на воскресенье, 23 октября, в Остине на трассе Америк состоялась квалификация Гран-при США Формулы 1.

Поул-позицию по итогам заездов завоевал пилот Феррари Карлос Сайнс (1:34.356).

CARLOS SAINZ TAKES POLE!



He storms to his third pole in F1, with Leclerc second-fastest, and Verstappen third#USGP #F1 pic.twitter.com/xvwibxXxKy — Formula 1 (@F1) October 22, 2022

Второй результат продемонстрировал напарник по команде победителя квалификации Шарль Леклер (+0.065). Тем не менее он потеряет десять позиций на старте гонки из-за замены двигателя и турбины.

Третье время показал уже действующий чемпион нынешнего сезона Макс Ферстаппен (+0.092) из Ред Булл, который и будет вторым на стартовой решетке.

Также по пять позиций на старте гонки Гран-при США потеряют Фернандо Алонсо, Серхио Перес и Гуаньюй Чжоу.

Гран-при США. Квалификация

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что Гран-при США будет проходить вечером в воскресенье, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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