iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Сайнс завоевал поул Гран-при США, Ферстаппен будет стартовать вторым

Вашему вниманию результаты квалификации на трассе Америк в Остине.
Сегодня, 07:58
Сайнс выиграл квалификацию Гран-при США / Getty Images
Сайнс выиграл квалификацию Гран-при США / Getty Images
0 0 0

В ночь на воскресенье, 23 октября, в Остине на трассе Америк состоялась квалификация Гран-при США Формулы 1.

Поул-позицию по итогам заездов завоевал пилот Феррари Карлос Сайнс (1:34.356).

Второй результат продемонстрировал напарник по команде победителя квалификации Шарль Леклер (+0.065). Тем не менее он потеряет десять позиций на старте гонки из-за замены двигателя и турбины.

Третье время показал уже действующий чемпион нынешнего сезона Макс Ферстаппен (+0.092) из Ред Булл, который и будет вторым на стартовой решетке.

Также по пять позиций на старте гонки Гран-при США потеряют Фернандо Алонсо, Серхио Перес и Гуаньюй Чжоу.

Гран-при США. Квалификация

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что Гран-при США будет проходить вечером в воскресенье, 23 октября, в 22:00 по киевскому времени. 

На ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов и положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Ред Булл Гран-при США Карлос Сайнс Макс Ферстаппен Шарль Леклер
0 0 0

Статьи по теме

Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Брэд Питт занимается созданием фильма о Формуле 1, Хэмилтон станет продюсером Брэд Питт занимается созданием фильма о Формуле 1, Хэмилтон станет продюсером
Уильямс объявил имя того, кто заменит Латифи в 2023 году Уильямс объявил имя того, кто заменит Латифи в 2023 году
Хабиб рассказал, против кого Махачев может провести первую защиту титула Хабиб рассказал, против кого Махачев может провести первую защиту титула
Помочь журналистам

Видео

Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022
Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров

Последние новости

ММА10:21
Хабиб рассказал, против кого Махачев может провести первую защиту титула
НХЛ09:55
НХЛ: Колорадо одержал победу над Вегасом, Тампа обыграла Айлендерс
ММА09:50
Петр Ян - Шон О’Мэлли: статистика боя
Игровые09:16
Плей-офф MLB: Филадельфия вышла вперед в серии с Падрес, Хьюстон вновь быграл Янкис
НБА08:50
НБА: Бостон победил Орландо, Сакраменто без Леня уступил Клипперс
Формула 108:15
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 107:58
Сайнс завоевал поул Гран-при США, Ферстаппен будет стартовать вторым
Европа07:25
Реал - Севилья 3:1 Видео голов матча 22.10.2022
ММА00:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА00:39
Махачев удушающим приемом победил Оливейру, став новым чемпионом UFC в легком весе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK