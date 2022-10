Ферстаппен завоевал поул Гран-при Мексики, опередив обоих пилотов Мерседес

В субботу, 29 октября, в Мехико на автодроме имени братьев Родригес состоялась квалификация Гран-при Мексики Формулы 1.

По итогам заездов поул-позицию завоевал действующий чемпион текущего сезона Макс Ферстаппен из Ред Булл (1:17.775).

It's POLE for @Max33Verstappen!



He takes his first pole in Mexico City 🤩



The Mercedes duo file in behind in P2 and P3#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/LIoXaHzYaI