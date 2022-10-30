Ферстаппен завоевал поул Гран-при Мексики, опередив обоих пилотов Мерседес

В субботу, 29 октября, в Мехико на автодроме имени братьев Родригес состоялась квалификация Гран-при Мексики Формулы 1.

По итогам заездов поул-позицию завоевал действующий чемпион текущего сезона Макс Ферстаппен из Ред Булл (1:17.775).

It's POLE for @Max33Verstappen!



He takes his first pole in Mexico City 🤩



The Mercedes duo file in behind in P2 and P3#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/LIoXaHzYaI — Formula 1 (@F1) October 29, 2022

В квалификации лидер чемпионата опередил обоих представителей команды Мерседес - Джордж Расселл (+0.304) стал вторым, а Льюис Хэмилтон (+0.309) замкнул тройку.

Напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес (+0.353) продемонстрировал четвертый результат.

Гран-при Мексики. Квалификация

Источник: twitter.com/F1

Напомним, что гонка Гран-при Мексики пройдет в воскресенье, 30 октября. Начало заезда - в 22:00 по киевскому времени.

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