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Автоспорт

Гран-при Бразилии под угрозой срыва - всему виной беспорядки в стране

Команды могут просто не добраться до автодрома.
Сегодня, 20:21
Гран-при Бразилии / Getty Images
Гран-при Бразилии / Getty Images
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Демонстрации в Бразилии грозят осложнить приезд Формулы 1 в Интерлагос вплоть до отмены этапа, передает GP Blog. Блокада дорог происходит по всей стране, в том числе вокруг Сан-Паулу.

В результате десятки рейсов в город были отменены из-за того, что пилоты и экипаж не смогли добраться до аэропорта.

После президентских выборов в стране, на которых Луис Инасиу Лула да Силва одержал непростую победу над действующим президентом Жаиром Болсонару, среди разделенного населения вспыхнули беспорядки. Болсонару пока не отреагировал на свое поражение, но перед выборами намекнул, что не смирится с таким развитием событий.

Политические волнения привели к сотням демонстраций и перекрытию дорог. Бразильская полиция начала снимать блокаду после того, как во вторник, 1 ноября, Верховный суд Бразилии постановил, что Федеральная дорожная полиция должна "немедленно принять все меры" для расчистки дорог.

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В Сан-Паулу, где расположена трасса Интерлагос, дороги возле оживленного международного аэропорта были забиты автомобилями.

Некоторые пассажиры пытались добраться до своих рейсов пешком. Кроме того, многие рейсы были отменены из-за того, что сотрудники не смогли добраться до аэропорта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бразилии
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