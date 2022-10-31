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Ферстаппен игнорирует Sky Sports из-за предвзятости

Чемпиону мира не понравились недавние комментарии английского журналиста, а также отношение СМИ к команде.
Сегодня, 22:33
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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Макс Ферстаппен отказывается появляться перед камерой Sky Sports или любого из ее дочерних каналов, сообщает RacingNews365.com. Это уже произошло во время уик-енда в Мексике.

Бойкот Ферстаппеном британской Sky Sports и ее филиалов в Германии и Италии произошел после того, как журналист Тед Кравиц намекнул после Гран-при США, что чемпионский титул 2021 года был украден у Льюиса Хэмилтона.

Обсуждая события Гран-при США, который Ферстаппен выиграл, обогнав Хэмилтона за пять кругов до финиша, Кравиц сравнил ситуацию со сценарием фильма и сослался на отставание Мерседес от Ред Булл в этом году.

"Хэмилтон не выигрывал гонку весь год. Наконец, он вернулся на трассу, где мог выиграть первую гонку за год, сражаясь с тем же парнем, который ограбил его в прошлом году", — сказал Кравиц. "Какой сценарий и какая история могла бы быть. Но сегодня сценарий получился не таким".

"Потому что парень, который избил его после того, как его ограбили, на самом деле обогнал его, потому что у него более быстрая машина, из-за инженерии, Формулы 1 и дизайна, и в значительной степени из-за Эдриана Ньюи, главного технического директора Ред Булл".

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Кравиц также упомянул о том, что Ферстаппен не выигрывал титулы "нормальным образом", намекая на Абу-Даби-2021 и события в этом году.

"Ферстаппен не похож на гонщика, способного выиграть чемпионат обычным способом".

После данных комментариев Макс Ферстаппен решил игнорировать Sky Sports, а руководитель "быков" Кристиан Хорнер поддержал решение своего подопечного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Мексики
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