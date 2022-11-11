Сайнс получит уже шестой мотор и штраф на Гран-при Бразилии
Скудерия приняла решение заменить силовую установку на болиде испанского гонщика.
Пилот Феррари Карлос Сайнс потеряет пять позиций на старте Гран-при Бразилии после того, как получит свой шестой двигатель внутреннего сгорания в этом году, сообщает официальный сайт Формулы 1.
Сайнс, который в прошлый уик-енд финишировал только пятым на Гран-при Мексики, также получил восьмую выхлопную систему вместе с дополнительным ДВС.
Стоит отметить, что штраф не будет действовать на стартовую позицию испанца в последней спринтерской гонке этого года - наказание вступит в силу в воскресенье, 13 ноября, на гонке в Интерлагосе.
Также сообщается, что Альфа Ромео решила заменить на обоих своих болидах выхлопные системы: и Валттери Боттас, и Гуаньюй Чжоу получат восьмые элементы, которые станут последними разрешенными в этом сезоне.