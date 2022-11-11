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Автоспорт

Сайнс получит уже шестой мотор и штраф на Гран-при Бразилии

Скудерия приняла решение заменить силовую установку на болиде испанского гонщика.
Сегодня, 19:19
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Пилот Феррари Карлос Сайнс потеряет пять позиций на старте Гран-при Бразилии после того, как получит свой шестой двигатель внутреннего сгорания в этом году, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Сайнс, который в прошлый уик-енд финишировал только пятым на Гран-при Мексики, также получил восьмую выхлопную систему вместе с дополнительным ДВС.

Стоит отметить, что штраф не будет действовать на стартовую позицию испанца в последней спринтерской гонке этого года - наказание вступит в силу в воскресенье, 13 ноября, на гонке в Интерлагосе.

Также сообщается, что Альфа Ромео решила заменить на обоих своих болидах выхлопные системы: и Валттери Боттас, и Гуаньюй Чжоу получат восьмые элементы, которые станут последними разрешенными в этом сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Гран-при Бразилии

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