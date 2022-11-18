Гран-при Абу-Даби: Хэмилтон забрал первую практику, Ферстаппен быстрейший во второй

В пятницу, 18 ноября, на трассе Яс Марина прошли первые две практики предстоящей последней гонки сезона-2022 - Гран-при Абу-Даби.

По итогам первой тренировки самым быстрым пилотом на трассе оказался Льюис Хэмилтон (Мерседес). Он на 0,22 с опередил своего напарника Джорджа Расселла. Всего 0,005 с самому Расселлу уступил Шарль Леклер (Феррари).

Себастьян Феттель, который проводит свой последний гоночный уик-енд в карьере, показал шестой результат. Макса Ферстаппена заменил молодой пилот молодежной программы Ред Булл Лиам Лоусон.

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Стоит отметить, что Скудерия во второй раз в нынешнем сезоне позволила выехать на трассу россиянину Роберту Шварцману. Напомним, что ему пришлось отказаться от лицензии страны-агрессора в пользу израильской, чтобы иметь возможность выступить в Формуле 1.

Также на трек выезжали резервные пилоты некоторых команд: Роберт Кубица (Альфа Ромео), Логан Сарджент (Уильямс), Пьетро Фиттипальди (Хаас), Патрисио О'Уорд (МакЛарен), Джек Дуэн (Альпин), Фелипе Другович (Астон Мартин).

Результаты первой практики

Все отсутствовавшие ранее пилоты вернулись в свои болиды, а потому можно более трезво оценивать картину перед квалификацией.

Макс Ферстаппен сходу взял первое место, более чем на 0,3 с опередив Расселла, который в свою очередь снова оказался быстрее Леклера (теперь на 0,1 с).

Среди неожиданностей можно выделить провал Пьера Гасли - француз установил лишь 19-е время.

Результаты второй практики

Напомним, что в субботу, 19 ноября, пройдет финальная практика года, после чего пройдет квалификация, запланированная на 16:00 по киевскому времени. Гран-при Абу-Даби, как и всегда, состоится в воскресенье, 20 ноября. Старт заезда - 15:00 по Киеву.