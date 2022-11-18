Риккардо станет резервным пилотом Ред Булл в 2023 году

Потеряв место в МакЛарен Даниэль Риккардо признал, что будет вынужден пропустить сезон-2023, так как ему нигде не удалось заполучить место боевого пилота.

Но без работы в следующем году он не останется. Как сообщает Motorsport, советник Red Bull Гельмут Марко подтвердил, что австралиец займет место резервного пилота команды в 2023 году.

Таким образом "Медоед" возвращается в родную команду. Подобное решение "быков" можно объяснить недавним конфликтом Серхио Переса и Макса Ферстаппена, который начался под конец Гран-при Бразилии.

Читай также: Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу из-за его намеренной аварии в Монако

Несмотря на то, что стороны заявили об улаживании данного инцидента, напряжение между пилотами до сих пор остается. Стоит отметить, что контракт Чеко действителен до конца 2024 года.