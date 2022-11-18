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Риккардо станет резервным пилотом Ред Булл в 2023 году

Где-то занервничал один мексиканский пилот "быков".
Сегодня, 17:45
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

Потеряв место в МакЛарен Даниэль Риккардо признал, что будет вынужден пропустить сезон-2023, так как ему нигде не удалось заполучить место боевого пилота.

Но без работы в следующем году он не останется. Как сообщает Motorsport, советник Red Bull Гельмут Марко подтвердил, что австралиец займет место резервного пилота команды в 2023 году.

Таким образом "Медоед" возвращается в родную команду. Подобное решение "быков" можно объяснить недавним конфликтом Серхио Переса и Макса Ферстаппена, который начался под конец Гран-при Бразилии.

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Несмотря на то, что стороны заявили об улаживании данного инцидента, напряжение между пилотами до сих пор остается. Стоит отметить, что контракт Чеко действителен до конца 2024 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Даниэль Риккардо

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