Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу из-за его намеренной аварии в Монако

Макс не забыл то, как Чеко подставил его в Монте-Карло.

Во время гонки в Бразилии Макс Ферстаппен отказался по приказу команды вернуть шестое место напарнику Серхио Пересу. Команда хотела, чтобы Чеко набрал больше очков, так как он ведет борьбу с Шарлем Леклером за второе место в личном зачете пилотов.

Ферстаппен по радио сказал гоночному инженеру: "Я привел свои причины", что, как сообщает RacingNews365, указывает на историческое происхождение его отказа.

Журналисты нидерландских СМИ Том Коронель (ViaPlay) и Эрик ван Харен (журналист De Telegraaf) заявляют, что упомянутый инцидент произошел во время квалификации Гран-при Монако в этом сезоне.

Тогда в конце третьего сегмента квалификации Перес устроил аварию, которая вызвала красные флаги и досрочное завершение квалификации. Феррари полностью забрала первый стартовый ряд, а Чеко застолбил за собой третье место на старте.

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Из-за этого Макс был вынужден стартовать лишь четвертым. Серхио же в итоге выиграл гонку, намекая на свое желание побороться за чемпионство.

При этом сообщается, что Перес после этого инцидента якобы признался команде, что намеренно устроил аварию, что сильно разозлило Ферстаппена.