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Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу из-за его намеренной аварии в Монако

Макс не забыл то, как Чеко подставил его в Монте-Карло.
Сегодня, 22:41
Серхио Перес и Макс Ферстаппен / Getty Images
Серхио Перес и Макс Ферстаппен / Getty Images

Во время гонки в Бразилии Макс Ферстаппен отказался по приказу команды вернуть шестое место напарнику Серхио Пересу. Команда хотела, чтобы Чеко набрал больше очков, так как он ведет борьбу с Шарлем Леклером за второе место в личном зачете пилотов.

Ферстаппен по радио сказал гоночному инженеру: "Я привел свои причины", что, как сообщает RacingNews365, указывает на историческое происхождение его отказа.

Журналисты нидерландских СМИ Том Коронель (ViaPlay) и Эрик ван Харен (журналист De Telegraaf) заявляют, что упомянутый инцидент произошел во время квалификации Гран-при Монако в этом сезоне.

Тогда в конце третьего сегмента квалификации Перес устроил аварию, которая вызвала красные флаги и досрочное завершение квалификации. Феррари полностью забрала первый стартовый ряд, а Чеко застолбил за собой третье место на старте.

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Из-за этого Макс был вынужден стартовать лишь четвертым. Серхио же в итоге выиграл гонку, намекая на свое желание побороться за чемпионство.

При этом сообщается, что Перес после этого инцидента якобы признался команде, что намеренно устроил аварию, что сильно разозлило Ферстаппена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Монако Серхио Перес Гран-при Бразилии Макс Ферстаппен

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