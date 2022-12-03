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Советник Ред Булл: Мерседес будет сильнее Феррари в 2023 году - у них есть Хэмилтон

По мнению Гельмута Марко, именно "серебряные стрелы" станут главными соперниками "быков" в следующем году.
Сегодня, 10:25
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

В 2022 году Ред Булл достаточно уверенно завоевал кубок Конструкторов, досрочно выиграв чемпионство. Феррари, которая сильно начала сезон, к концу года могла вовсе потерять второе место - Мерседес во второй части сезона набрал форму.

Советник "быков" Гельмут Марко поделился своим мнение относительно того, каким он видит следующий чемпионат.

"Феррари сильна, но в общем, как мне кажется, Мерседес будет сильнее", - цитирует Марко Sport Bild. "Особенно если учитывать, что у них есть Льюис Хэмилтон, который все еще остается по-настоящему топовым пилотом. У Скудерии тоже есть отличный гонщик – Шарль Леклер, но он допускает ошибки".

"К сожалению, Хэмилтон вряд ли проведет еще один сезон без побед. За это год Мерседесу удалось к нам приблизиться. И хотя они пока что еще не смогли выйти на один уровень с нами, у них будет больше времени для работы над машиной в аэродинамической трубе".

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"Но я не обеспокоен. Мы на правильном пути. К тому же у Ред Булл есть лучший пилот Формулы 1 - Макс Ферстаппен".

Напомним, что сезон-2022 стал первым в карьере Льюиса Хэмилтона, когда он не смог завоевать ни единой победы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон

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