"Я предан Ред Булл": Хорнер исключил свой переход в Феррари после ухода Бинотто

Британец ясно дал понять, что не бросит свою команду ради возможности поработать в Скудерии.

Недавно Феррари объявила, что руководитель команды Маттиа Бинотто покинет свой пост и завершит сотрудничество со Скудерией в конце 2022 года.

Главным вопросом остается то, кто заменит итальянца. В Сети появлялась информация, что еще до старта сезона-2022 итальянская конюшня пыталась переманить Кристиана Хорнера у Ред Булл и Андреаса Зайдля у МакЛарена.

Пока руководство Феррари ищет нового руководителя, Хорнер прокомментировал новость об отставке своего коллеги, при этом заявив, что он не собирается занимать его место.

"Его отставка меня не очень удивила. Я имею в виду, что это, очевидно, выбор Феррари", - цитирует Кристиана официальный сайт Формулы 1.

"Я думаю, что это будет уже шестой руководитель их команды с тех пор, как я начал свою работу в Ред Булл (с 2005 года). Понятно, что ему (Бинотто) тяжело. В этом году у них была отличная машина; они, безусловно, были очень конкурентоспособны".

"Я очень предан Ред Булл. Я был в команде с самого начала и, очевидно, что я к ней очень привязан".

За время работы Кристиана Хорнера в команде пилоты Ред Булл шесть раз становились чемпионами мира (4 раза Себастьян Феттель, дважды Макс Ферстаппен), а сами "быки" пять раз выигрывали кубок Конструкторов.