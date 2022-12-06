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"Это будет бомба": руководитель Хаас проговорился о новых моторах Феррари

Очень интересный выбор слов для описания силовой установки.
Сегодня, 09:02
Гюнтер Штайнер / Getty Images
Гюнтер Штайнер / Getty Images

Хаас - один из двух клиентов Феррари, получаемый итальянские двигатели.

В начале сезона-2022 Хаас, как и Альфа Ромео, стабильно боролся за очки. Однако к концу чемпионата показатели обеих команд упали.

Руководитель американского коллектива Гюнтер Штайнер признался, что недавно разговаривал с пока еще своим коллегой из Скудерии Маттиа Бинотто, который сказал, что итальянские моторы 2023 года будут куда лучше.

"В четверг я разговаривал с Маттиа Бинотто, и он пообещал, что двигатель для нового сезона станет просто бомбой", – цитирует Штайнера Motorsport. "Если так, это очень хорошо для нас, ведь мы тоже получим мощные моторы".

"Для Хаас два последних года вышли сложными из-за пандемии, но сейчас мы вновь встаем на ноги. Прошедший чемпионат оказался неплохим, хотя могло быть и еще лучше. Но мы считаем, что смогли продолжить свой рост". 

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В прошлом чемпионате Хаас занял восьмое место в кубке Конструкторов, набрав за год 37 очков. В 2021 году команда была с запасом худшей в пелотоне, не набрав ни одного балла.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари хаас Гюнтер Штайнер Маттиа Бинотто

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