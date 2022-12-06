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Хэмилтон: Сложно было наблюдать за доминированием Ферстаппена

Интересно, что сэр Льюис думает о доминировании Мерседеса с 2014 по 2021 года.
Сегодня, 10:36
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Сезон 2022 года стал провальным не только для Мерседес, но и для Льюиса Хэмилтона. Команда заняля только третье место в кубке Конструкторов после 8-летнего доминирования, а 7-кратный чемпион мира завершил кампанию на шестом месте личного зачета.

В то же самое время Макс Ферстаппен завоевал свой второй титул подряд, а Ред Булл заработал 759 очков, что позволило ему вернуть себе кубок командного зачета. Такие результаты вынудили Хэмилтона признать, что Макс и "быки" доминировали весь сезон, за чем было "очень трудно наблюдать".

"Да, смотреть за доминированием Макса было тяжело", - цитирует британца La Gazzetta dello Sport. "Особенно видеть этот огромный "первый номер" на его болиде. То, что он выиграл почти все гонки сезона – это не очень хорошо. Мне самому, конечно, хотелось бы снова бороться за самые высокие места".

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Напомним, что по итогам года Макс Ферстаппен был признан лучшим международным гонщиком, а Ред Булл - лучшей командой по версии Autosport. Льюис Хэмилтон тоже не остался без награды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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