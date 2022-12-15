Хонда может приобрести Альфа Таури к 2026 году

Хонда уже сообщила FIA о своих намерениях вернуться в Формулу-1, но сейчас японцы рассматривают вариант с приобретением команды Альфа Таури у Ред Булл, сообщает издание Autosport.

Японская компания покинула Формулу-1 в конце сезона-2021, но продолжила производить силовые установки для Ред Булл и Альфа Таури. Также недавно компания подала заявку, что будет принимать участие в Ф-1 как моторист с 2026 года.

Однако до сих пор неизвестно, что планируют японцы. В СМИ много разной информации: от продолжения сотрудничества с Ред Булл до создания собственной команды.

Согласно информации издания Autosport, Хонда рассматривает варианты сделать Альфа Таури своей заводской командой или в принципе выкупить коллектив у Ред Булл. Также издание подтверждает информацию, что в таком случае новым мотористом Ред Булл станет Форд.