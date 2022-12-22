Вольфф: Мик Шумахер пал жертвой брутальной Формулы 1

Тото уверен, что молодой немец еще может найти себе место за рулем болида Ф1.

В 2023 году Мик Шумахер, сын легендарного 7-кратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, станет резервным пилотом Мерседеса.

23-летний немец не сумел убедить Хаас в свое профпригодности. В итоге американская команда решила заменить его Нико Хюлькенбергом. Однако по мнению руководителя "серебряных стрел" Тото Вольффа, Мик заслуживает получить еще один шанс.

"Мне очень нравится Мик и его семья - то, как она вырастила своих детей с такой невероятно известной фамилией", - цитирует Вольффа Sky Sports. "Я считаю, он заслуживает шанса. Он выиграл юниорскую серию, а это нелегко сделать".

"В твой первый год в Формуле 1 вещи могут пойти против тебя. Во время выступлений он был под давлением, и это не помогает - Формула 1 брутальна".

"Так что, наверное, провести один год в качестве резервного пилота - то же, что произойдет и с Даниэлем Риккардо - может быть хорошей возможностью для переоценки самого себя, что позволит снова найти себе место. Он всегда впечатлял меня своим характером".

Напомним, что в прошлом сезоне Мик Шумахер проиграл личную борьбу напанику по команде Кевину Магнуссену, который еще незадолго до старта чемпионата вообще оставался вне Формулы 1.