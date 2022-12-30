Росберг назвал личный топ-5 пилотов в сезоне 2022

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился своим личным топом пилотов в последнем сезоне, это экс-гонщик рассказал на собственном ютуб-канале.

Первое место в топе занял, конечно же, двукратный чемпион Макс Ферстаппен, а вот второе место Нико отдал пилоту Мерседес Джорджу Расселу, сумевшему превзойти своего напарника Льюиса Хэмилтона.

"Он провел невероятно стабильный год в такой сложной машине. Даже когда у Льюиса был особый день – это случалось часто – Джордж оказывался прямо позади, если не впереди.

Не хочу сказать, что Льюис не провел хорошего года – ему гораздо больше не везло», – прокомментировал Росберг.

Третья ступенька досталась вице-чемпиону Шарлю Леклеру из Феррари, а четвертая – Льюису Хэмилтону. А вот пятерку замкнул лидер Макларена Ландо Норрис. Отдельно Росберг выделил Фернандо Алонсо, которому отвел особую шестую строчку в своем топ-5.

"Мне очень хотелось бы включить Фернандо. Ему так не везло, машина часто ломалась. Его уровень в таком возрасте – что-то выдающееся. Он легко займет шестое место в моем списке. Я хотел бы включить Фернандо в топ-5, но это тяжело – куда?" его поставить?" – заявил Нико.