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Хаас представил новый логотип

А также команда сменила свое название.
Сегодня, 15:44
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Команда Хаас официально представила свой новый логотип после того, как сменила название и титульного спонсора, сообщает официальный Твиттер коллектива.

С 2023 года полное официальное название команды стало MoneyGram Haas F1 Team, а MoneyGram - новый титульный спонсор команды. Это компания, занимающаяся цифровыми платежами с карты на карту и различными финансовыми операциями на международных рынках.

Напомним, что до этого титульным спонсором команды была росийская компания Уралкалий, которой владеет Дмитрий Мазепин. В марте 2022 года Хаас расторг с ними контракт из-за вторжения в Украину, а также выбросил из команды сына Мазепина Никиту.

В сезоне-2022 Хаас занял лишь восьмую позицию в Кубке конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас

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