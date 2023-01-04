Хаас представил новый логотип

А также команда сменила свое название.

Команда Хаас официально представила свой новый логотип после того, как сменила название и титульного спонсора, сообщает официальный Твиттер коллектива.

С 2023 года полное официальное название команды стало MoneyGram Haas F1 Team, а MoneyGram - новый титульный спонсор команды. Это компания, занимающаяся цифровыми платежами с карты на карту и различными финансовыми операциями на международных рынках.

Напомним, что до этого титульным спонсором команды была росийская компания Уралкалий, которой владеет Дмитрий Мазепин. В марте 2022 года Хаас расторг с ними контракт из-за вторжения в Украину, а также выбросил из команды сына Мазепина Никиту.

В сезоне-2022 Хаас занял лишь восьмую позицию в Кубке конструкторов.