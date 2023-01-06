Хэмилтон назвал команды, которые могут побороться з лидерами в сезоне-2023

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1, сообщает портал королевских гонок.

Британский пилот надеется, что Мерседес сможет все же обогнать Ред Булл, а Феррари сможет разобраться со своими проблемами. Также Хэмилтон назвал команды, которые, по его мнению, могут составить конкуренцию фаворитам.

«Хочется думать, что мы столкнемся с Ред Булл и победим. Я в это верю. Но я надеюсь, что Феррари будет сильной командой в ближайшие годы. Сезон получился для нее трудным, но есть хорошие признаки, и это здорово.

Надеюсь, за титул будут соревноваться как минимум три команды. А может быть, и больше. Почему бы Макларену не присоединиться? Посмотрим. Или даже Альпин, выступающая прекрасно. Так что увидим", – заявил пилот Мерседес.