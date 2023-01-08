Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся
Макс Ферстаппен с самого начала своих выступлений в Формуле 1 запомнился достаточно жесткими маневрами обгона и защиты.
Многие уже привыкли к такому пилотажу двукратного чемпиона мира. Однако в пелотоне есть один гонщик, дуэль с которым непременно заканчивается контактом.
В прошлом сезоне Ферстаппен не часто боролся на трассе с Льюисом Хэмилтоном. Но даже их нечастые встречи приводили к столкновению. И нидерландец не понимает, почему все так происходит.
"Я всегда очень уважаю Льюиса за то, что он сделал для этого вида спорта", - передает слова Макса Autosport.
"Именно поэтому я не понимаю, почему мы не можем гонять с ним так же, как я это делаю с остальными".
Ранее Льюис Хэмилтон сделал свой прогноз относительно тех команд среднего звена, которые смогут бросить вызов лидерам в предстоящем сезоне.