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Автоспорт

Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся

Вопрос, который наверняка интересует и самого Льюиса.
Сегодня, 21:17
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон / Getty Images

Макс Ферстаппен с самого начала своих выступлений в Формуле 1 запомнился достаточно жесткими маневрами обгона и защиты.

Многие уже привыкли к такому пилотажу двукратного чемпиона мира. Однако в пелотоне есть один гонщик, дуэль с которым непременно заканчивается контактом.

В прошлом сезоне Ферстаппен не часто боролся на трассе с Льюисом Хэмилтоном. Но даже их нечастые встречи приводили к столкновению. И нидерландец не понимает, почему все так происходит.

"Я всегда очень уважаю Льюиса за то, что он сделал для этого вида спорта", - передает слова Макса Autosport.

"Именно поэтому я не понимаю, почему мы не можем гонять с ним так же, как я это делаю с остальными".

Ранее Льюис Хэмилтон сделал свой прогноз относительно тех команд среднего звена, которые смогут бросить вызов лидерам в предстоящем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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