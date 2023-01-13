Команда Уильямс определилась с новым руководителем
Британскую команду Формулы 1 возглавил главный стратег Мерседеса.
Команда Формулы 1 Уильямс объявила о назначении на пост руководителя Джеймса Ваулза, который последние четыре года работал главным стратегом Мерседеса.
Об этом британская команда сообщила на своем официальном сайте.
Ваулз приступит к работе на новом месте с 20 февраля.
"С нетерпением жду момента начала работы в Уильямсе. Для меня огромная честь присоединиться к команде с таким богатым наследием. Команда Уильямс является настоящей иконой Формулы 1, к которой я отношусь с огромным уважением, и я с нетерпением жду возможности принять этот новый вызов", - сказал Ваулз.
Напомним, что во главе Уильямса Джеймс Ваулз сменил Йоста Капито.