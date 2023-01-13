Команда Уильямс определилась с новым руководителем

Команда Формулы 1 Уильямс объявила о назначении на пост руководителя Джеймса Ваулза, который последние четыре года работал главным стратегом Мерседеса.

Об этом британская команда сообщила на своем официальном сайте.

Ваулз приступит к работе на новом месте с 20 февраля.

"С нетерпением жду момента начала работы в Уильямсе. Для меня огромная честь присоединиться к команде с таким богатым наследием. Команда Уильямс является настоящей иконой Формулы 1, к которой я отношусь с огромным уважением, и я с нетерпением жду возможности принять этот новый вызов", - сказал Ваулз.

Напомним, что во главе Уильямса Джеймс Ваулз сменил Йоста Капито.