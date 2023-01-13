iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Команда Уильямс определилась с новым руководителем

Британскую команду Формулы 1 возглавил главный стратег Мерседеса.
Сегодня, 16:29
Джеймс Ваулз / Getty Images
Джеймс Ваулз / Getty Images

Команда Формулы 1 Уильямс объявила о назначении на пост руководителя Джеймса Ваулза, который последние четыре года работал главным стратегом Мерседеса.

Об этом британская команда сообщила на своем официальном сайте.

Ваулз приступит к работе на новом месте с 20 февраля.

"С нетерпением жду момента начала работы в Уильямсе. Для меня огромная честь присоединиться к команде с таким богатым наследием. Команда Уильямс является настоящей иконой Формулы 1, к которой я отношусь с огромным уважением, и я с нетерпением жду возможности принять этот новый вызов", - сказал Ваулз.

Напомним, что во главе Уильямса Джеймс Ваулз сменил Йоста Капито.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс мерседес

Статьи по теме

Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Мерседес вклинился между Феррари и Альпин Формула 1. Презентации болидов 2023 года: Мерседес вклинился между Феррари и Альпин
Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся
Вольфф: Из-за подпрыгивания болид ломал двигатель, но он оказался сверхнадежным Вольфф: Из-за подпрыгивания болид ломал двигатель, но он оказался сверхнадежным
Александрия объявила о подписании экс-голкипера Зари и Шахтера Александрия объявила о подписании экс-голкипера Зари и Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании
Хави выматерил своих подчиненных во время перерыва матча за Суперкубок Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
просмотров

Последние новости

Украина18:50
Александрия объявила о подписании экс-голкипера Зари и Шахтера
Европа18:44
Полузащитник Манчестер Юнайтед выбыл из-за травмы до конца сезона
Украина18:21
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина18:02
Шахтер осуществил первое подписание в зимнее трансферное окно
Европа17:55
CAS отклонил иск Шахтера к ФИФА по поводу компенсации за приостановку контрактов легионеров
Европа17:43
Артета ответил на вопрос касаемо подписания Мудрика
Европа17:20
Тренер Нганну назвал возможные даты проведения боя против Джонса
Биатлон17:15
Биатлон-2022/23: в Рупольдинге проходит пятый этап Кубка мира
Биатлон16:44
Украинцы показали лучший результат сезона в мужской эстафете в Рупольдинге, победили норвежцы
Европа16:36
С Менди сняли еще 7 обвинений в сексуальном насилии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK