Штайнер признался, что Хаас уже давно стремится к независимости

Гюнтер Штайнер рассказал, что Хаас уже давно планирует заняться самостоятельной разработкой большинства узлов болида.

В данный момент Хаас получает большинство узлов болида, включая и силовую установку, от Феррари. И в целом команда довольна тем, что имеет, однако желает большего.

"Мы способны самостоятельно заниматься разработкой трансмиссии, подвески, быть более независимой командой. Изначально мы думали об этом еще в 2018 году и готовили план действий.

Мы должны были достичь этой цели в течение пары лет, но в 2020 году началась пандемия и это сильно отбросило нас назад. И вместо реализации этих планов команде пришлось думать о том, как вообще выжить в сложившейся ситуации. И на тот момент у нас не было времени, чтобы думать об автономии", - цитирует Штайнера GP Today.

Руководитель команды подчеркнул, что Хаас не забросил эти планы, но теперь их будут корректировать, опираясь на результаты ближавйших сезонов. Однако Штайнер допускает, что уже через пару лет команда вновь попробует стать более независимой.