Стало известно, почему Хаас не стал подписывать Риккардо

Естественно, все уперлось в деньги.

После сезона-2022 Данэль Риккардо покинул Макларен и присоеднился к Ред Булл в качестве третьего пилота.

Во время зимнего перерыва австралиец мог присоединиться к Хаас или Уильямс, однако заявил, что хочет отдохнуть от гонок. Однако в новом сезоне сериала Drive to Survive открылись интересные подробности.

Новый сезон популярного сериала увидит свет 24 февраля. Утверждается, что там зрителям покажут некоторые моменты переговоров между Хаас и Риккардо.

Во время беседы о составе на сезон-2023 руководителя команды Гюнтера Штайнера и пилота Кевина Магнуссена итальянец сказал, что Риккардо выставил нереалистичные условия.

Якобы австралийский пилот запросил контракт на 10 млн долларов за сезон. В итоге напарником Магнуссена стал Нико Хюлькенберг.