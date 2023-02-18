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Стало известно, почему Хаас не стал подписывать Риккардо

Естественно, все уперлось в деньги.
Сегодня, 17:11
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images

После сезона-2022 Данэль Риккардо покинул Макларен и присоеднился к Ред Булл в качестве третьего пилота.

Во время зимнего перерыва австралиец мог присоединиться к Хаас или Уильямс, однако заявил, что хочет отдохнуть от гонок. Однако в новом сезоне сериала Drive to Survive открылись интересные подробности.

Новый сезон популярного сериала увидит свет 24 февраля. Утверждается, что там зрителям покажут некоторые моменты переговоров между Хаас и Риккардо.

Во время беседы о составе на сезон-2023 руководителя команды Гюнтера Штайнера и пилота Кевина Магнуссена итальянец сказал, что Риккардо выставил нереалистичные условия.

Якобы австралийский пилот запросил контракт на 10 млн долларов за сезон. В итоге напарником Магнуссена стал Нико Хюлькенберг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Даниэль Риккардо

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