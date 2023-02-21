Ферстаппен назвал идеальный состав команды Формулы-1
Очень интересный выбор.
Пилота Ред Булл Макса Ферстаппена попросили представить себя на месте владельца команды и назвать, какой состав он хотел бы видеть.
Ему нужно было выбрать руководителя и двух пилотов, исключая себя, и выбрать кого угодно из действующих пилотов Формулы-1.
"Руководитель команды: из людей, которые работают сейчас и способны занять эту должность, я всегда выберу Кристиана Хорнера.
Пожалуй, возьму в команду опытного гонщика, так что назову Фернандо Алонсо. А еще я пригласил бы молодого парня – посажу в кокпит Ландо Норриса. Фернандо и Ландо", – ответил Ферстаппен.
Пожалуй, если задать тот же вопрос Леклеру, он бы выбрал Фредерика Вассера.