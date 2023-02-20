Леклер "очень впечатлен" работой Вассера в качестве руководителя Феррари

Фредерик Вассер начал работать руководителем Феррари в начале января после того, как Скудерия рассталась с Маттиа Бинотто в конце 2022 года.

Этот шаг воссоединил Вассера с Шарлем Леклером, с которым он работал в 2018 года в Альфа Ромео - дебютный сезон монегаска в Формуле 1. Леклер также выступал за юниорскую команду Вассера ART Grand Prix в GP3 в 2016 году, выиграв этот чемпионат в качестве новичка.

"Я был очень впечатлен тем, как хорошо он представился в команде", — цитирует Шарля Autosport. "Феррари сильно отличается от всего, к чему мы привыкли раньше. Феррари огромна. И как только он попал сюда, он с первых же дней очень хорошо понял, как эта команда работает".

"Он очень четко понимает, чего хочет, и он очень хорошо умеет настраивать людей и создавать нужную атмосферу, чтобы они выкладывались по полной. Это очень важно. Я уверен, что у него все получится".

Ранее Шарль Леклер прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта с Феррари - на данный момент стороны не ведут переговоры.