iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Гран-при Cаудовской Аравии: Перес победил, Ферстаппен отыграл 13 позиций после квалификации

Ред Булл провели очередную прекрасную гонку.
Сегодня, 20:39
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

В Саудовской Аравии прошло второе Гран-При текущего сезона Формулы-1.

Его победителем стал Серхио "Чеко" Перес из команды Ред Булл, который завоевал pole position по итогам квалификации.

А вот для партнера Переса Макса Ферстаппена квалификация сложилась не лучшим образом и он был 15 по ее итогам, но по ходу гонки он многое отыграл и занял вторую позицию.

Замкнул тройку лидеров, как и в прошлый раз, Фернандо Алонсо из команды Астон Мартин.

Также стоит отметить, что два гонщика не доехали до финиша. Не повезло в этом плане напарнику Алонсо Ленсу Строллу и Александру Альбону из Уильямс.

Результаты Гран-При Саудовской Аравии

  1. Серхио Перес (Ред Булл) - 50 кругов
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +5.3 секунд
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +20.6
  4. Джордж Расселл (Мерседес) + 25.7
  5. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +30.8
  6. Карлос Саинс (Ферари) +35.6
  7. Шарль Леклер (Ферари) +42.8
  8. Эстебан Окон (Альпин) +52.4
  9. Пьер Гасли (Альпин) +54.3
  10. Кевин Магнуссен (Хаас) +64.3
  11. Юки Тцунода (Альфа Таури) +66.9
  12. Нико Хюлькенберг (Хаас) +69.9
  13. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +73.4
  14. Ник Де Врис (Альфа Таури) +74.8
  15. Оскар Пиастри (Макларен) +83.3
  16. Логан Сарджент (Уильямс) +84.5
  17. Ландо Норрис (Макларен) +84.6
  18. Валтери Боттас (Альа Ромео) +121.0

Сошли с дистанции

Александр Албон (Уильямс)

Лэнс Стролл (Астон Мартин).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Макс Ферстаппен

Статьи по теме

Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2023 Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Два защитника: легенда Манчестер Юнайтед наградила победителя квалификации Гран-при Саудовской Аравии Два защитника: легенда Манчестер Юнайтед наградила победителя квалификации Гран-при Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа22:46
Араухо - автор первого автогола Эль Класико в рамках Ла Лиги в 21 веке
22:42
Женская сборная Украины по футзалу завоевала серебро чемпионата Европы
Европа22:20
Лацио - Рома 1:0 видео гола и лучших моментов матча Серии А
Европа22:05
ПСЖ - Ренн 0:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги 1
Европа21:53
Барселона - Реал Мадрид: онлайн трансляция матча 19.03.2023 чемпионата Испании
Европа21:51
Артета: После поражения Спортингу мы вернулись сосредоточенными и решительными
Формула 121:44
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 121:41
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
Формула 121:36
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
Формула 121:27
Алонсо получил штраф и потерял подиум Гран-при Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK