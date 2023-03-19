Гран-при Cаудовской Аравии: Перес победил, Ферстаппен отыграл 13 позиций после квалификации
Ред Булл провели очередную прекрасную гонку.
В Саудовской Аравии прошло второе Гран-При текущего сезона Формулы-1.
Его победителем стал Серхио "Чеко" Перес из команды Ред Булл, который завоевал pole position по итогам квалификации.
А вот для партнера Переса Макса Ферстаппена квалификация сложилась не лучшим образом и он был 15 по ее итогам, но по ходу гонки он многое отыграл и занял вторую позицию.
Замкнул тройку лидеров, как и в прошлый раз, Фернандо Алонсо из команды Астон Мартин.
Также стоит отметить, что два гонщика не доехали до финиша. Не повезло в этом плане напарнику Алонсо Ленсу Строллу и Александру Альбону из Уильямс.
Результаты Гран-При Саудовской Аравии
- Серхио Перес (Ред Булл) - 50 кругов
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +5.3 секунд
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +20.6
- Джордж Расселл (Мерседес) + 25.7
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +30.8
- Карлос Саинс (Ферари) +35.6
- Шарль Леклер (Ферари) +42.8
- Эстебан Окон (Альпин) +52.4
- Пьер Гасли (Альпин) +54.3
- Кевин Магнуссен (Хаас) +64.3
- Юки Тцунода (Альфа Таури) +66.9
- Нико Хюлькенберг (Хаас) +69.9
- Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +73.4
- Ник Де Врис (Альфа Таури) +74.8
- Оскар Пиастри (Макларен) +83.3
- Логан Сарджент (Уильямс) +84.5
- Ландо Норрис (Макларен) +84.6
- Валтери Боттас (Альа Ромео) +121.0
Сошли с дистанции
Александр Албон (Уильямс)
Лэнс Стролл (Астон Мартин).