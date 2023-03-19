Гран-при Cаудовской Аравии: Перес победил, Ферстаппен отыграл 13 позиций после квалификации

В Саудовской Аравии прошло второе Гран-При текущего сезона Формулы-1.

Его победителем стал Серхио "Чеко" Перес из команды Ред Булл, который завоевал pole position по итогам квалификации.

А вот для партнера Переса Макса Ферстаппена квалификация сложилась не лучшим образом и он был 15 по ее итогам, но по ходу гонки он многое отыграл и занял вторую позицию.

Замкнул тройку лидеров, как и в прошлый раз, Фернандо Алонсо из команды Астон Мартин.

Также стоит отметить, что два гонщика не доехали до финиша. Не повезло в этом плане напарнику Алонсо Ленсу Строллу и Александру Альбону из Уильямс.

Результаты Гран-При Саудовской Аравии

Серхио Перес (Ред Булл) - 50 кругов Макс Ферстаппен (Ред Булл) +5.3 секунд Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +20.6 Джордж Расселл (Мерседес) + 25.7 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +30.8 Карлос Саинс (Ферари) +35.6 Шарль Леклер (Ферари) +42.8 Эстебан Окон (Альпин) +52.4 Пьер Гасли (Альпин) +54.3 Кевин Магнуссен (Хаас) +64.3 Юки Тцунода (Альфа Таури) +66.9 Нико Хюлькенберг (Хаас) +69.9 Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео) +73.4 Ник Де Врис (Альфа Таури) +74.8 Оскар Пиастри (Макларен) +83.3 Логан Сарджент (Уильямс) +84.5 Ландо Норрис (Макларен) +84.6 Валтери Боттас (Альа Ромео) +121.0

Сошли с дистанции

Александр Албон (Уильямс)

Лэнс Стролл (Астон Мартин).