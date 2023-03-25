"Да хоть SpaceX": Мерседес не постесняется скопировать концепцию болида Ред Булл

Мерседес понял, что концепция "зероподов" не работает в нынешнем виде, а потому немецкая команда думает над изменениями, которые положительно повлияют на скорость болида W14.

Приняв решение изменить курс, "серебряные стрелы" готовы отказаться от собственных идей и "подсмотреть" их у конкурентов. Руководитель Мерседеса Тото Вольфф считает, что команда готова скопировать чужую концепцию болида, если это улучшит результаты.

"На данном этапе у нас нет догматизма в отношении того, как должна выглядеть машина. Это просто должна быть максимально быстрая гоночная машина", - цитирует Вольффа Motorsport.

"И если эта машина будет выглядеть как Ред Булл или SpaceX, мне все равно. Она просто должна быть быстрой. Если это будет Ред Булл, мы наклеим где-нибудь на болиде стикер бычка. Мне не будет стыдно, если таким образом мы создадим быстрый болид".

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На данный момент Мерседес делит с Астон Мартином второе место Кубка конструкторов, имея 38 очков.