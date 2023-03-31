Алонсо подлил масла в огонь, намекнув на возможную аварию Ферстаппена и Переса

Нандо уже на старте сезона подключает психологическое давление на соперников.

Фернандо Алонсо пока что в одиночку составляет конкуренцию Ред Булл.

Испанец в обеих гонках сезона-2023 боролся с Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, чьи отношения не считаются безупречными. По мнению испанца, их междоусобная борьба вскоре может закончиться аварией.

"Мы понимаем, что Ред Булл далеко впереди, но случиться может всякое: проблема с надежностью, столкновение между ними. При этом достаточно много говорят о том, что там жаркая обстановка. Так что понаблюдаем", - цитирует испанца DAZN.

Стоит отметить, что после Гран-при Саудовской Аравии Перес был недоволен тем, что Ферстаппен отобрал у него самый быстрый круг, за счет чего нидерландец остался впереди в личном зачете пилотов.

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Напомним, что утром прошли две свободные практики предстоящего Гран-при Австралии.