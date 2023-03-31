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Автоспорт

Ферстаппен назвал пилота, которого считает своим конкурентом

Выбор Макса довольно очевиден.
Сегодня, 19:32
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Двухкратный чемпион мира Макс Ферстаппен рассказал, кого из пилотов Формулы-1 считает своим конкурентом.

Ожидаемо, единственным серьезным претендентом на победу в Австралии остается команда Ред Булл и ее пилоты Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Кроме того именно Переса Макс считает единственным своим прямым конкурентом в борьбы за титул. Однако голландец признает, что по ходу сезона все может измениться.

"Я думаю, что мой единственный конкурент в данный момент – это Перес. У нас одинаковые болиды, так что мы оба способны выступать лучше.

Конечно, по ходу сезона общая картина может измениться, но сейчас он единственный, кто способен серьезно осложнить мне жизнь в гонке", – приводит слова Ферстаппена GP Fans.

Также напомним, что за результатами Гран-при Австралии вы можете следить на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Серхио Перес Макс Ферстаппен

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