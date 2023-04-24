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Автоспорт

Владельцы Формулы-1 намерены купить Индикар

И сделать его младшей серией.
Сегодня, 18:37
Индикар / Getty Images
Индикар / Getty Images

Либерти Медиа, владеющая правами на Формулу-1, намерена купить серию Индикар, пишет Planet F1.

Более того, в Либерти расчитывают превратить знаменитую американскую серию в младшую серию Формулы-1. Однако четких планов на дальнейшие планы пока нет.

Издание предполагает, что новые влаедльцы откажутся от овальных трасс в пользу более дорожных вариантов. Также, возможно, сделают болиды более похожими на болиды Формулы-1.

В теории в новой серии можно будет размещать талантливых пилотов, которым не хватит места на стартовой решетке в Формуле-1. Однако положение Индикара относительно, например, Формулы-2 или Формулы-Е тоже неизвестно.

Напомним, что ранее Эдди Джордан призвал Хэмилтона наконец покинуть Мерседес.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индикар

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