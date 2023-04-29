Перес - о новом формате: Скоро они поставят ринг на трассе и заставят нас драться

В субботу, 29 апреля, в Баку прошла первая в истории квалификация к спринту, который не будет влиять на исходные позиции пилотов на Гран-при Азербайджана.

Гонщик Ред Булл Серхио Перес выразил свои сомнения относительно смены формата гоночного уик-энда, подведя итоги прошедшей квалификации.

"Сложная сессия. В конечном счете, мне кажется, что я мог проехать свой последний круг немного чище. Возможно, я даже мог выиграть поул. Но Шарль (Леклер) врезался в стену", - цитирует Чеко Sky Sports.

"На самом деле они просто немного сильнее нас в темпе на одном круге. Надеюсь, что в спринте мы сможем сократить отставание и победим их по гоночному темпу".

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"Формат со спринтом – это шоу. Думаю, скоро они (руководство Ф1) могут дойти и до того, чтобы поставить посреди трассы бойцовский ринг, собрать всех пилотов вместе и заставить нас драться друг с другом. Но вообще мне понравилось".

Напомним, что спринт состоится в субботу в 16:30 по Киеву. Гран-при Азербайджана пройдет в воскресенье, 30 апреля. Начало заезда - 14:00.