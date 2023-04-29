Судьи оштрафовали Альфа Таури за инцидент с Цунодой во время спринта в Азербайджане

В субботу, 29 апреля, в Баку в рамках четвертого гоночного этапа Формулы 1 сезона-2023 прошел спринт, победителем которого стал пилот Ред Булл Серхио Перес.

Но уже в самом начале гонки произошла авария при участии Юки Цуноды из Альфа Таури. Сначала японец столкнулся с напарником по команде Ником де Врисом, из-за чего отломилась левая часть его переднего антикрыла.

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Затем Юки врезался в стену и у него слетело колесо, которое продолжило самостоятельное путешествие по треку.

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Цунода кое-как добрался до боксов, а команда решила вернуть его на трассу: механики заменили антикрыло и шины.

Однако его заднее правое колесо было настолько повреждено, что оно слегка сменило свое расположение. Из-за этого болид ехал чуть ли не боком - Цунода был все же вынужден сойти с дистанции.

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В итоге, как сообщает официальный сайт Формулы 1, после спринта судьи оштрафовали Альфа Таури на 5 тысяч евро за то, что те выпустили на трассу болид в небезопасном состоянии.

Напомним, что ан ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех сессий четвертого этапа сезона, который проходит в Азербайджане.