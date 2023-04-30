Очередной дубль Ред Булл и первый подиум Леклера: факты и цифры Гран-при Азербайджана

В Баку прошел Гран-при Азербайджана - четвертый этап Формулы 1 сезона-2023.

Победу завоевал Серхио Перес (Ред Булл), вторым финишировал Макс Ферстаппен (Ред Булл), тройку замкнул Шарль Леклер (Феррари).

Перес стал первым гонщиком, который победил в Баку более одного раза, а Леклер завоевал свой первый подиум в сезоне. Формула 1 на своем официальном сайте опубликовала интересные статистические показатели по итогам Гран-при.

Ред Булл оформил 25-й дубль в истории команды;

Это первый случай с Гран-при Бразилии 2010 и 2011 годов, когда Ред Булл завоевал дубль на одной и той же трассе два года подряд;

Перес победил Ферстаппена в командном дубле во второй раз подряд, чего ранее не происходило;

Ферстаппен (81) обошел Айртона Сенну (80) по количеству подиумов в карьере за день до годовщины смерти бразильца (1 мая 1994 год);

Леклер за один уик-энд завоевал больше очков, чем за предыдущие три этапа в сумме (22 очка против 6 очков);

Леклер в восьмой раз подряд не смог победить, стартовав с поула - самая длительная серия со времен Нельсона Пике (10 раз, 1984 - 1987);

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Алонсо впервые в карьере финишировал в ТОП-5 в Баку;

Астон Мартин еще ни разу не финишировал в Баку обеими машинами вне ТОП-6;

Финишировав пятым, Сайнс повторил свой лучший результат в Баку (2018 год в составе Рено);

Норрис финишировал девятым в Баку второй год подряд;

Альпин не смогли заработать очки во второй гонке подряд - единственная подобная серия была в 2022 году (три гонки подряд);

Де Врис сошел с дистанции впервые в своей карьере в Ф1.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в Кубке конструкторов.