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Экс-руководитель Феррари отказался возглавить одну из команд Формулы 1

Маттиа Бинотто не захотел занять место руководителя коллектива, который в этом сезоне не оправдывает ожиданий.
Сегодня, 14:18
Маттиа Бинотто / Getty Images
Маттиа Бинотто / Getty Images

Покинувший Феррари в конце 2022 года Маттиа Бинотто отказался возглавить одну из команд Формулы 1.

Как сообщает издание Formu1a.uno, к 53-летнему специалисту обратился исполнительный директор Альпин Лоран Росси с предложением занять место руководителя французского коллектива. Однако Бинотто принял решение отказаться от такой возможности.

По информации источника, Росси сильно недоволен тем, как его команда выступает в нынешнем сезоне под руководством Отмара Сафнауэра. Поэтому он уже ищет того, кто сможет заменить  румыно-американца.

По мнению Лорана Росси, Альпин должен занять, как минимум, четвертое место в Кубке конструкторов по итогам этого сезона. Но на данный момент команда идет лишь шестой, заработав 14 очков после первых пяти Гран-при.

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Примечательно, что сейчас основным претендентом на то, чтобы заменить Сафнауэра, считается Эрик Булье, который уже возглавлял команду с 2010 по 2014 года, когда она выступала под марками Лотус и Рено.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Маттиа Бинотто Альпин

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