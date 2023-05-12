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Автоспорт

Пирелли предложила Формуле 1 ввести новые шины, начиная с Гран-при Великобритании

Итальянская компания не хочет, чтобы во время летних этапов у команд взрывались шины прямо по ходу гонки.
Сегодня, 13:23
Шины Пирелли / Getty Images
Шины Пирелли / Getty Images

На фоне того, что команды начали добиваться резкого увеличения прижимной силы с автомобилями 2023 года, Пирелли считает целесообразным вмешаться и представить более прочные шины к гонке в Сильверстоуне в июле, сообщает Motorsport.

Этот шаг сделан не из соображений безопасности, а скорее как попытка гарантировать отсутствие проблем в будущем. Составы новых шин будут идентичны тем, которые используются в настоящее время.

В течение нескольких недель Пирелли внимательно следила за успехами, которых команды добились на своих болидах, и источники предполагают, что уровень прижимной силы, производимый сейчас, соответствует тому, что ожидалось в конце текущего сезона.

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Кроме того, резкое улучшение времени круга на Гран-при Майами в прошлые выходные показало, что по мере того, как команды готовятся внести еще больше обновлений в течение следующих нескольких гонок, машины будут становиться только быстрее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пирелли Гран-при Великобритании

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