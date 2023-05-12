Боттас считает, что Хэмилтон по-прежнему "быстрейший гонщик в пелотоне"

Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон были напарниками в Мерседес в течение пяти сезонов. Они оба сыграли ключевую роль в том, что "серебряные стрелы" выиграли пять Кубков конструкторов подряд за этот период.

Хотя они и достигли целей команды, с индивидуальной точки зрения Боттасу так и не удалось обыграть Хэмилтона: британец выиграл четыре титула чемпиона мира, в то время как финн добился лишь второго места.

На вопрос, чем семикратный чемпион мира так хорош, Боттас ответил: "Ну, во-первых, он раздражающе талантлив! Вдобавок ко всему, он работает во время гоночных уик-эндов намного усерднее, чем люди думают", - цитирует Валттери официальный сайт Формулы 1.

"Он часто последним покидает паддок. Это просто комбинация всего - у него есть большой внутренний настрой, чтобы всегда показывать и делать хорошо. Его средняя базовая производительность настолько хороша, и он также очень стабилен. Его трудно победить. Когда я смог победить его, это был явно хороший день".

Источник: Getty Images

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Валттери также признался, что до сих пор поддерживает хорошие отношения с Льюисом, хоть они уже и не выступают за одну команду.

"Да, у нас все еще хорошие дружеские отношения. В этом сезоне я путешествовал с ним пару раз. Мы всегда хорошо смеемся".

В нынешнем сезоне Валттери Боттас заработал лишь четыре очка после первых пяти Гран-при.