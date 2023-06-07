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Автоспорт

Хорнер: Мерседес сделал шаг вперед, но он все равно отстал от нас на 23 секунды

Руководитель Ред Булл и похвалил, и потроллил конкурентов.
Сегодня, 14:57
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images
Кристиан Хорнер и Макс Ферстаппен / Getty Images

Гран-при Испании завершился очередной победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена. Компанию ему на подиуме составили пилоты Мерседес Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

"Серебряные стрелы" привезли на этап в Барселоне обновления болида, которые помогли достичь хорошего результата, но руководитель "быков" Кристиан Хорнер указал на то, сколько времени они проиграли Ферстаппену.

"В конце гонки они все еще отставали на 23 секунды", - цитирует Хорнера Planet Sport. "Они сделали хороший шаг вперед, но у нас есть некоторые обновления в разработке".

"У них была существенная модернизация, и у нас есть некоторые компоненты, запланированные на конец сезона. Без сомнения, для Мерседеса это значительный шаг вперед. Это качественная команда, и они, несомненно, будут оказывать на нас давление во второй половине сезона".

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После Гран-при Испании Мерседес вырвался на второе место в Кубке конструкторов, отставая от Ред Булл на 135 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Ред Булл Гран-при Испании Кристиан Хорнер

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