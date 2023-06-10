Главный инженер Ред Булл рассказал, когда он чуть не перешел в Феррари

У Эдриана Ньюи было две возможности присоединиться к Скудерии.

Эдриан Ньюи признался, что ранее в его карьере в Формуле 1 было несколько случаев, когда он был близок к тому, чтобы присоединиться к Феррари.

По словам инженера Ред Булл, предложения итальянской команды были "очень заманчивыми".

"Было очень заманчиво приехать и работать в Феррари. Конечно, это же такой легендарный бренд", — цитирует Ньюи официальный сайт Ф1.

"Самое заманчивое предложение было примерно в 1993 году. Кроме того, в 1997 году, когда я в итоге перешел из Уильямса в МакЛарен, это был очень сложный выбор".

"В то время мои дети были маленькими, я не знал, как они приживутся в итальянской школе. Мне пришлось бы жить с семьей в Италии и так далее, так что это оказало влияние".

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Эдриан Ньюи работает в Ред Булл последние 17 лет, присоединившись к команде перед их дебютным сезоном в Формуле 1 в 2006 году и сыграв ключевую роль в превращении их в команду, завоевавшую титулы.