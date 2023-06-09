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Автоспорт

Руководитель Феррари заявил, что проблемы команды "очень сложно понять"

Фанаты Скудерии не могут их понять уже более десяти лет.
Сегодня, 13:26
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер после Гран-при Испании признал, что их болид 2023 года "очень труден для понимания".

Карлос Сайнс стартовал со второго места, но, в итоге, финишировал вторым. Шарль Леклер не смог пройти первый сегмент квалификации и не смог прорваться в очковую зону, приехав 12-м.

Монегаск после гонки заявил, что не понимает, что Скудерия делает не так, поскольку машина ведет себя непостоянно - и это на фоне значительного пакета обновлений, который команда привезла в Барселону.

"Глобальная картина одинакова - мы хорошо выступаем в квалификациях, но проваливаемся в гонках", — цитирует Вассера Sky Sports.

"Мы по-прежнему непостоянны на одной и той же машине, но с разными шинами, а иногда даже с одними и теми же составами шин".

"Сейчас над этим работают 1000 человек, и это очень сложно понять и исправить, потому что не всегда с этим связана одна и та же проблема. Главная проблема для нас — не потенциал на кругах в скоростных поворотах, а непостоянство".

После девяти гоночных этапов сезона-2023 Феррари занимает четвертое место Кубка конструкторов, заработав всего 100 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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