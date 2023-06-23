Инцидент с Неймаром на Гран-при Испании приведет к ужесточению правил Формулы 1

Знаменитостям, приглашенным гостям и представителям международных СМИ разрешается в ограниченном количестве присоединиться к официальным лицам серии и персоналу команд на стартовой решетке перед началом гонки Формулы 1.

Однако этот доступ сейчас находится под пристальным вниманием после того, как гости Гран-при Испании, в том числе вингер ПСЖ Неймар, нарушили правила безопасности.

Как сообщает Motorsport, бразилец и несколько других VIP-персон остались на траве у трассы уже после сигнала, который дается перед стартом прогревочного круга.

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После данного сигнала все люди, кроме персонала команд и автодрома, должны покинуть пределы трассы.

Теперь ожидается, что ФИА ужесточит правила в плане безопасности перед стартом гонки. Одной из планируемых мер является введение ограничений на доступ к треку.

"Мы должны извлечь уроки из инцидента на Гран-при Испании. Стефано Доменикали (генеральный директор Ф1) заверил ФИА, что принимаются меры для предотвращения повторения инцидента", - сказал президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем.

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"Исходя из моего опыта, слишком большое количество людей на стартовой решетке, это проблема не только Ф1, но и Формулы Е, и чемпионата мира по гонкам на выносливость и других категорий".

"Я не сомневаюсь, что во всех случаях промоутер будет придерживаться требований ФИА по безопасности. Обязанность ФИА — обеспечить безопасную среду для всех. Безопасность в автоспорте — главный приоритет Федерации".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем Формулы 1 сезона 2023 года.