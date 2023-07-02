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Автоспорт

Хаас забавно обыграл "гениальное" нововведение Илона Маска в Twitter во время Гран-при Австрии

Американская команда, видимо, тоже не в восторге от изменений в соцсети.
Вчера, 22:59
Кевин Магнуссен / Getty Images
Кевин Магнуссен / Getty Images

Последние несколько дней в Twitter появилось нововведение имени Илона Маска на ограничение количества просматриваемых постов.

Это вызвало недовольство у обычных пользователей, которые вынуждены ждать определенное количество времени, чтобы увидеть новые посты. Это решил обыграть Хаас во время Гран-при Австрии.

Под конец гонки Кевин Магнуссен получил 5-секундный штраф  за нарушение пределов трека.

Американская команда в Twitter опубликовала пост с сообщением о штрафе, приложив скриншот того, что видят пользователи при достижении лимита, только заменив при этом слово "твиты" на "трек". В итоге получилась фраза "превышен лимит трека".

К тому же, Хаас не забыл выразить надежду, что у пользователей соцсети осталось достаточно твитов в запасе, чтобы увидеть этот пост.

Напомним, что итоговая классификация Гран-при Австрии будет изменена после того, как ФИА применит все штрафы, выданные уже после заезда по просьбе Астон Мартина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас twitter Кевин Магнуссен Гран-при Австрии Илон Маск

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