Руководитель Феррари верит, что "слишком консервативные" итальянцы хорошо выступят в Венгрии

Главное, чтобы вера не разошлась с реальностью, что слишком часто происходит в ситуациях со Скудерией.

Руководитель Феррари Фредерик Вассер верит в то, что его команда сможет хорошо проявить себя на этапе в Венгрии, по сравнению с тем, что было в Великобритании.

Он считает, что не выдающиеся результаты в Сильверстоуне были связаны с тем, что они "немного испугались" деградации шин, из-за чего приняли решение перестраховаться, что повлияло на итоговый результат гонки.

"После того, как мы завоевали 4-е и 5-е места по итогам квалификации, у нас было ощущение, что мы могли бы справиться с задачей намного лучше, чем то, что вышло", — цитирует Вассера официальный сайт Формулы 1.

"Мы не можем быть счастливы, финишировав на 9-м и 10-м местах, но теперь нам нужно внимательно посмотреть на весь уик-энд, а не только на гонку".

"В Великобритании мы были слишком консервативны относительно работы с шинами. Нам также немного не повезло с автомобилем безопасности, но это зависит не от нас. Думаю, мы могли бы выступить гораздо лучше".

По мнению Вассера, схема Хунгароринга в Венгрии подойдет Феррари лучше, чем Сильверстоун, а потому он надеется на более успешное выступление своей команды.

На данный момент Скудерия занимает четвертое место в Кубке конструкторов, заработав 157 очков.

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