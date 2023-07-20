"Если сойдутся звезды": Хэмилтон не против вновь стать напарником Алонсо
Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо были одной из самых токсичных пар пилотов в истории Формулы 1.
Они не продержались больше одного года в МакЛарене - в конце 2007 года испанец решил вернуться в Рено.
Спустя годы их отношения наладились и теперь они построены на взаимном уважении. Несколько месяцев назад Алонсо даже заявил, что он с удовольствием вновь выступал бы в однйо команде с британцем.
И хотя сэр Льюис ответил взаимностью, он не считает, что это случится.
"Если сойдутся звезды, да, я бы снова разделил с Фернандо Алонсо одну команду, но я не думаю, что это произойдет", - цитирует Хэмилтона Planet F1.
Он также заявил, что по-прежнему надеется выиграть рекордный восьмой титул чемпиона мира.
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"Я хочу выиграть свой восьмой чемпионский титул. Я нацелился на свой следующий титул чемпиона, я полностью сосредоточен на этом и не хочу, чтобы меня что-то отвлекало".
Отвлекать его могут разговоры о новом контракте с Мерседес, который все еще не был подписан. При этом действующее соглашение завершится в конце этого года.
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