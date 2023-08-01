Хэмилтон: Будь я на месте Переса, у Ферстаппена не было бы легкой жизни

Британец хотел бы оказаться за рулем Ред Булл, чтобы на равных противостоять нидерландцу.

Льюис Хэмилтон считает, что Серхио Перес не создает должного давления на Макса Ферстаппена, несмотря на то, что они ездят на одних и тех же болидах.

По мнению сэра Льюиса, он справился бы с этой задачей лучше, будь он на месте мексиканца.

"Хочу ли я быть таким же быстрым, как они? Конечно. Хотел бы я иметь такую ​​же быструю машину, как они? Конечно", — цитирует Хэмилтона Planet F1.

"Если бы я был в машине Серхио, у Макса не было бы такой легкой жизни, как сейчас".

Ранее руководитель Мерседеса Тото Вольфф отказался комментировать переговоры о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном.

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