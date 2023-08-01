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Хэмилтон: Будь я на месте Переса, у Ферстаппена не было бы легкой жизни

Британец хотел бы оказаться за рулем Ред Булл, чтобы на равных противостоять нидерландцу.
Вчера, 21:49
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон считает, что Серхио Перес не создает должного давления на Макса Ферстаппена, несмотря на то, что они ездят на одних и тех же болидах.

По мнению сэра Льюиса, он справился бы с этой задачей лучше, будь он на месте мексиканца.

"Хочу ли я быть таким же быстрым, как они? Конечно. Хотел бы я иметь такую ​​же быструю машину, как они? Конечно", — цитирует Хэмилтона Planet F1.

"Если бы я был в машине Серхио, у Макса не было бы такой легкой жизни, как сейчас".

Ранее руководитель Мерседеса Тото Вольфф отказался комментировать переговоры о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном.

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