Вольфф отказался комментировать переговоры о новом контракте Хэмилтона
Еще в середине июня Льюис Хэмилтон намекал, что в скором времени он подпишет новый контракт с Мерседес. Эту информацию подтверждал руководитель команды Тото Вольфф.
И вот Формула 1 ушла на летний перерыв, а стороны до сих пор не объявили о продлении сотрудничества.
Во время общения со СМИ в Бельгии австриец отказался говорить, когда они все же подпишут новый контракт.
"Нет, я не хочу говорить вам определенную дату, потому что на данном этапе юристы разговаривают с юристами", — цитирует Вольффа Planet F1.
"Это больше не связано с материальными вещами, но мы должен дать этому время, и я не хочу соглашаться на определенную дату".
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Напомним, что после первой части сезона Мерседес второе место в Кубке конструкторов, заработав 247 очков.
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