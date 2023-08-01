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Вольфф отказался комментировать переговоры о новом контракте Хэмилтона

Стороны все никак не придут к согласию по новой сделке.
Сегодня, 01:00
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Еще в середине июня Льюис Хэмилтон намекал, что в скором времени он подпишет новый контракт с Мерседес. Эту информацию подтверждал руководитель команды Тото Вольфф.

И вот Формула 1 ушла на летний перерыв, а стороны до сих пор не объявили о продлении сотрудничества.

Во время общения со СМИ в Бельгии австриец отказался говорить, когда они все же подпишут новый контракт.

"Нет, я не хочу говорить вам определенную дату, потому что на данном этапе юристы разговаривают с юристами", — цитирует Вольффа Planet F1.

"Это больше не связано с материальными вещами, но мы должен дать этому время, и я не хочу соглашаться на определенную дату".

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Напомним, что после первой части сезона Мерседес второе место в Кубке конструкторов, заработав 247 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Льюис Хэмилтон Тото Вольфф

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