Норрис - о Гран-при Бельгии: Это было мучительно

Несмотря на все трудности, британский гонщик сумел заработать важные очки перед уходом на перерыв.

Большая часть Гран-при Бельгии казалась кошмаром для Ландо Норриса. Пилот МакЛарена стартовал седьмым, но рано начал терять позиции из-за низкого темпа, вывалившись за пределы ТОП-10.

Смена резины с мидиума на хард ничего не поменяла, а еще один пит-стоп со сменой на софт отбросила его в конец пелотона. Однако он все же сумел преодолеть все трудности и финишировать на седьмой позиции - на той, на которой он стартовал.

После заезда 23-летний британец рассказал, в чем были проблемы.

"Я с трудом мог переходить на восьмую передачу, настолько медленными мы были на прямых. Я не мог защищаться, не мог атаковать. Было невозможно обгонять. Сегодня я никого не обогнал на прямой - мы были слишком медленными", - цитирует Ландо официальный сайт Формулы 1.

"Думаю, что сегодня я обошел всего двух или трех человек, и все это произошло в поворотах. Это было мучительно. Начало было таким болезненным, но мы попытались пойти дальше и снова справились. Хард был недостаточно хорош".

Источник: Getty Images

Читай также: Сайнс обвинил Пиастри в аварии, которая испортила Гран-при Бельгии обоим гонщикам

"Так что, нам оставалось попробовать одну вещь — поставить софт. Это было уже на 24-м или 25-м кругах. Так что в какой-то момент я ждал, что снова заеду в боксы за еще одним софтом. Но каким-то образом я оказался на седьмом месте, мы прошли около 10 машин, что меня очень удивило. В хорошем смысле, конечно же".

"Мы ошиблись (с настройками), у нас была слишком высокая прижимная сила. Это почти никоим образом не помогло нам. Так что мы все проверим и постараемся, чтобы в следующий раз мы справились лучше".

После двенадцати гоночных этапов Ландо Норрис занимает восьмое место в личном зачете пилотов, заработав 69 очков. МакЛарен в свою очередь идет пятым в Кубке конструкторов, имея в активе 103 балла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!