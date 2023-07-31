Сайнс обвинил Пиастри в аварии, которая испортила Гран-при Бельгии обоим гонщикам

По мнению испанца, в их столкновении виноват только австралиец.

Гран-при Бельгии запомнился не только очередной победой Макса Ферстаппена, но и серьезным столкновением в первом повороте сразу после старта.

Там Карлос Сайнс (Феррари) и Оскар Пиастри (МакЛарен) не нашли достаточно места, чтобы без контакте пройти поворот.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

В результате аварии болиды обоих пилотов получили серьезные повреждения: Пиастри вскоре был вынужден сойти с дистанции, а Сайнс присоединился к нему в паддоке на 23-м круге.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

После гонки испанец заявил, что австралийцу не хватило опыта в том моменте.

"Он атаковал вместе с Льюисом (Хэмилтоном), и я по сути уже повернул в первом повороте. Чисто попал в апекс и все такое, но, к сожалению, Оскар попытался сделать немного оптимистичный ход", - цитирует Сайнса Motorsport.

"Каждый, кто пробует пройти по внутренней траектории в повороте №1, обычно становится виновником инцидента или аварии. И в этот раз была моя очередь получить удар".

"В какой-то момент кому-то нужно отступить, и это он был тем парнем, который был возле моего правого заднего колеса. Считаю, что он должен был отступить, а не я".

Ранее напарник Карлоса Сайнса по Феррари Шарль Леклер подвел итоги прошедшего заезда, выделив плюсы и минусы.

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