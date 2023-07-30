Леклер: Хорошо вернуться на подиум - эта гонка заставляет нас немного улыбнуться

Шарль Леклер лишь третий раз в нынешнем сезоне поднялся на подиум, когда финишировал третьим на Гран-при Бельгии.

По мнению монегаска, Феррари продемонстрировала хороший темп, но в общем команда недовольна тем, как прошла первая часть кампании.

"Хорошо вернуться на подиум, особенно в последней гонке первой части сезона перед летним перерывом", - цитирует Шарля официальный сайт Формулы 1. "В общем это был позитивный уик-энд в плане темпа, от первой практики и до гонки".

"И для меня было очень важно финишировать на мажорной ноте, и мы сделали это. Это хорошо. Это не была легкая гонка. Во время второго отрезка был дождь, который не сделал жизнь легче. Но в целом, у нас был идеальный менеджмент гонки".

"Мы не довольны первой частью сезона. Думаю, что эта гонка заставляет нас немного улыбнуться. Но также, к сожалению, не вся команда может быть счастлива, ведь Карлос (Сайнс) не смог финишировать. Но глядя на темп, я думаю, это был позитивный уик-энд".

"Мы были сильны. Карлос был силен во всех условиях. Я был силен во всех условиях. Нам было комфортно в болиде. Нам все еще предстоит сделать много работы. Мы знаем, где мы должны улучшить машину, и это то, где мы попытаемся сделать шаг вперед для следующей части сезона".

По итогам первой части сезона Шарль Леклер заработал 99 очков, что позволяет ему занимать пятое место в личном зачете пилотов.

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